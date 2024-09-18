Два страуса, сбежавших с фермы, атаковали детей на улице

В британском графстве Саффолк страусы эму, сбежавшие с фермы, устроили переполох на улицах и атаковали прохожих. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в Саффолке, на улицах города были замечены два страуса эму, птицы вели себя агрессивно. Местным властям пришлось перекрывать дорожное движение на нескольких улицах в центре города, страусы также атаковали двух подростков.

Детям удалось укрыться в безопасном месте. Предположительно, птицы сбежали от владельца фермы, который держит страусов в качестве домашних любимцев.

До этого сообщалось, что в зоопарке Канзаса любимица посетителей — страус по кличке Карен, стащила у смотрителя связку ключей и проглотила. Любопытный страус воспользовался невнимательностью сотрудника канзасского зоопарка, когда смотритель зашел в вольер, птица дотянулась до кармана, вытащила и проглотила связку ключей. Животное немедленно доставили к ветеринарам. Медики обнаружили инородное тело в желудке страуса, несколько дней они следили за состоянием питомца, но спасти животное не удалось.

Ранее в Новороссийске спасатели два часа ловили страуса, потерявшегося в горах.