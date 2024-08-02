Женщина вызвала на пляж полицейских, перепутав секс-куклу с человеком

В Новой Зеландии женщина вызвала полицейских из-за секс-куклы, которую она перепутала с человеком. Об этом сообщает Radio New Zealand.

В конце июля Элис Коудри выгуливала свою собаку на пляже в районе Нью-Плимута. Женщина заметила, как убежавший вперед пес обнюхивает какой-то предмет на песке, и подошла поближе, чтобы посмотреть на сделанную им находку.

«Я увидела, что это определенно туловище, лежащее лицом вниз, и поняла, что это женская фигура. Я увидела ногти на руках и ногах, они были очень реалистичными, так что это действительно было похоже на человеческую фигуру. Мне стало плохо», — призналась Элис.

Когда женщина заметила, что у тела нет головы, она пришла в ужас и поспешила связаться с полицией. По ее словам, трое полицейских, приехавших на место происшествия, поверили словам Элис, едва увидев секс-куклу. Однако потом один из правоохранителей решил пнуть предмет, а затем перевернул его, чтобы получше рассмотреть.

Новозеландка говорит, что почувствовала облегчение, когда поняла, что лежит перед ней на самом деле, но тут же испытала стыд за то, что отвлекла полицейских от работы. Тем не менее правоохранители заверили женщину, что она поступила правильно.

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