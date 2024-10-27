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Россиянин три раза выстрелил в приятеля, взял палатку и сбежал жить в лес

В Костромской области задержали мужчину, который трижды выстрелил в приятеля

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Житель Костромской области обстрелял соседа и пытался сбежать от полицейских, укрывшись в лесу. Об этом сообщает УМВД региона.

С сообщением о выстрелах и угрозе жизни в дежурную часть полиции Костромского района обратился житель одного из поселков. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина стал жертвой нападения знакомого, который совершил не менее трех выстрелов в его сторону. Ни одна из пуль не достигла цели, а сам злоумышленник после неудачного покушения скрылся.

Стрелка удалось задержать, выяснилось, что он планировал укрыться в лесу, подозреваемый взял с собой палатку, походную плитку и теплые вещи. Возбуждено уголовное дело, на время расследования злоумышленник заключен под стражу, причины нападения устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый поссорился с приятелем во время застолья, схватил ружье, выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее в Петербурге мужчина отстрелил нос соседу из сигнального пистолета.

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