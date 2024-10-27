В Ленобласти пассажир ограбил и избил водителя такси

В Выборгском районе Ленинградской области пассажир напал на водителя такси, отобрал у мужчины выручку и избил. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах домов по Приморской улице. Водитель «Яндекс.Такси» завершал поездку, когда на него набросился пассажир, отказавшийся платить. Он украл из салона автомобиля выручку в размере 3,5 тысяч рублей, выхватил у шофера телефон и разбил его.

61-летний таксист вышел из авто, тогда злоумышленник дважды ударил его кулаком по голове и скрылся. Нападавший объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку. Женщина возвращалась домой из Москвы. Во время поездки у нее возник словесный конфликт с водителем. Мужчина, не доехав до пункта назначения, избил девушку, а затем силой вытолкнул из машины.

Ранее потасовка пьяных пассажиров с таксистом в Петербурге закончилась уголовным делом.