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Красноярская пенсионерка хотела поставить зубные протезы и лишилась 6 млн рублей

В Красноярском крае пенсионерка лишилась 6 млн рублей из-за мошенников

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Depositphotos

Минусинская пенсионерка лишилась 6 миллионов рублей, когда пыталась купить зубные протезы в Китае. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

68-летняя пенсионерка увидела в сети объявление о протезировании зубов в Китае, женщина оставила на сайте заявку. Спустя некоторое время с ней связались якобы из регистратуры медицинского учреждения и попросили скачать приложение для создания электронной медкарты, там пенсионерка ввела данные своего СНИЛС и разговор завершился.

После этого пенсионерке начали поступать звонки с угрозами от мошенников, представлявшихся силовиками. Аферисты сообщили, что неизвестные преступники пытаются оформить на потерпевшую кредит, а деньги планируют перевести в запрещенную организацию. Чтобы спасти свои сбережения и избежать наказания за спонсирование терроризма, требуется перечислить их на «безопасный счет».

Пожилая женщина перевела мошенникам 6 миллионов рублей. На следующий день пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде лже-онкологи выманили у больной раком женщины 5 млн рублей.

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