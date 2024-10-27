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В Челябинске школьник обокрал пенсионерку на миллион через сервис доставки

В Челябинске подросток-мошенник выманил у пенсионерки миллион рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Челябинске школьник похитил у 85-летней пенсионерки один миллион рублей. Пожилая женщина передала деньги курьеру, думая, что помогает своему внуку, попавшему в ДТП. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Челябинска, пенсионерка сообщила, что с ней по телефону связались неизвестные. Злоумышленники сообщили, что ее внук попал в ДТП и срочно требуются деньги на лечение. Через некоторое время к ней приехал курьер службы доставки, которому она передала все свои сбережения — миллион рублей. Лишь после этого пожилая женщина решила позвонить «пострадавшему» родственнику и поняла, что ее обманули.

Личность курьера службы доставки быстро установили. Мужчина пояснил, что полученный от пенсионерки конверт он передал третьему лицу. Действия получателя посылки показались доставщику подозрительными, и он на всякий случай сфотографировал молодого человека, которому передал посылку. По снимку сотрудники МВД вышли на афериста — им оказался 15-летний челябинец.

«Юноша пояснил полицейским, что хотел заработать денег и нашел подработку в интернете, где получил задание забрать посылку у курьера службы доставки, в которой находились деньги, и перевести их через банкомат на определенные номера», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее барнаулец знал схему мошенников, но все равно отдал им 140 млн рублей.

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