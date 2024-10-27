В Бурятии дочь оформила кредиты на отца ради нового телефона

Жительница Джидинского района Бурятии стала фигуранткой уголовного дела, обманув собственного отца, девушка оформила на его имя несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 45-летний житель Бурятии. Мужчина сообщил, что на его имя было оформлено два кредита на сумму более 200 тысяч рублей. Как установили полицейские, оформленные средства были переведены на счет 17-летней дочери потерпевшего.

Выяснилось, что девушка втайне от отца дважды воспользовалась его мобильным телефоном и, используя банковское приложение, оформила кредиты. Затем она удалила все сервисные сообщения, а денежные средства перевела на свой банковский счет. Подозреваемая потратила деньги на дорогостоящий телефон и подарки для младших сестер.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Сургуте отец и дочь отдали мошенникам более 4 млн рублей.