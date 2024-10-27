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В Бурятии дочь оформила кредиты на отца ради нового телефона

В Бурятии 17-летняя девушка оформила на отца несколько кредитов ради шопинга

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Джидинского района Бурятии стала фигуранткой уголовного дела, обманув собственного отца, девушка оформила на его имя несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 45-летний житель Бурятии. Мужчина сообщил, что на его имя было оформлено два кредита на сумму более 200 тысяч рублей. Как установили полицейские, оформленные средства были переведены на счет 17-летней дочери потерпевшего.

Выяснилось, что девушка втайне от отца дважды воспользовалась его мобильным телефоном и, используя банковское приложение, оформила кредиты. Затем она удалила все сервисные сообщения, а денежные средства перевела на свой банковский счет. Подозреваемая потратила деньги на дорогостоящий телефон и подарки для младших сестер.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Сургуте отец и дочь отдали мошенникам более 4 млн рублей.

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