Дело о махинациях при строительстве театра и детсада на Камчатке передали в СК

Уголовное дело в отношении экс-начальника службы заказчика министерства строительства Камчатского края Дмитрия Куданцева о махинациях передали в главное следственное управление СК России. Об этом пишет ТАСС.

На Куданцева завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в июне этого года. Бывший чиновник проходит фигурантом дела о махинациях при строительстве регионального театра кукол и детского сада в селе Тиличики.

Установлено, что он разрешил проводить внутреннюю отделку строящегося здания театра, несмотря на незавершенный монтаж купола. Из-за этого во время осадков помещение затопило. На устранение последствий потребовались дополнительные деньги из бюджета на сумму не менее 90 млн рублей.

Также по данным следствия, бывший чиновник превысил полномочия при строительстве детского сада в селе Тиличики. Несмотря на то что объект сдали с грубыми нарушениями строительных норм и правил, Куданцев подписал документы о приемке и оплате работ и вводе в эксплуатацию учреждения. В итоге региональный бюджет пострадал на более чем 500 млн рублей, заключили следователи.

Ранее экс-замглавы Минэнерго Яновскому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве.