Во Владимирской области двое подростков пытались сжечь торговый центр

Во Владимирской области полицейские задержали двух подростков, подозреваемых в попытке поджога торгового центра и автомобиля в Собинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Попытку поджога несовершеннолетние совершили в августе 2024 года. Они попытались поджечь местный торговый центр, а затем повредили припаркованный автомобиль.

Полицейские совместно с УФСБ Владимирской области возбудили уголовные дела, а на днях задержали исполнителей. Под подозрение попали двое школьников 16 и 17 лет. Помогли делу записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от мест преступлений. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Набережных Челнах подросток поджег полицейский автомобиль. Парень подпалил машину, принадлежавшую отделу Тукаевского района. Все это он снимал на видео. Подростка задержали. Инцидент проверят в том числе на наличие украинского следа

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Ранее россиянка подожгла номер в московской гостинице по приказу с территории Украины.