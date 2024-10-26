Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Это нельзя пускать в эфир»: вологодский губернатор приказал журналистам выключить камеры

Губернатор Филимонов потребовал выключить камеры после слов о работе в цирке

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с местными аграриями попросил журналистов телеканала «Русский Север» выключить камеры, так как запись мероприятия была предназначена для внутреннего потребления. Видеофрагмент его речи опубликовал «Подъем».

Чиновник опоздал на мероприятие на полтора часа и после извинений упрекнул аграриев в том, что ему приходится «тащить их за руку», чтобы они воспользовались мерами поддержки.

«Это что такое, где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю», — сказал Филимонов.

После этого он заметил, что разговор не предназначен для эфира.

«А это что за камера? Вторая камера — что? откуда?... Отключайтесь... это нельзя пускать в эфир», — обратился чиновник к журналистам.

Глава департамента информационной политики Вологодской области Валерия Решетникова после произошедшего заявила, что просьба приостановить съемку всегда находила понимание у СМИ и блогеров, если возникала «редкая возможность доверительного разговора» главы области с профессиональной аудиторией.

На той же встрече Филимонов потребовал благодарить его за то, что он работает, когда заметил, что один из присутствующих смотрел в телефон во время его речи.

Ранее Филимонов объяснил иконы и портреты Сталина в приемной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами