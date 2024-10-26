«Это нельзя пускать в эфир»: вологодский губернатор приказал журналистам выключить камеры

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с местными аграриями попросил журналистов телеканала «Русский Север» выключить камеры, так как запись мероприятия была предназначена для внутреннего потребления. Видеофрагмент его речи опубликовал «Подъем».

Чиновник опоздал на мероприятие на полтора часа и после извинений упрекнул аграриев в том, что ему приходится «тащить их за руку», чтобы они воспользовались мерами поддержки.

«Это что такое, где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю», — сказал Филимонов.

После этого он заметил, что разговор не предназначен для эфира.

«А это что за камера? Вторая камера — что? откуда?... Отключайтесь... это нельзя пускать в эфир», — обратился чиновник к журналистам.

Глава департамента информационной политики Вологодской области Валерия Решетникова после произошедшего заявила, что просьба приостановить съемку всегда находила понимание у СМИ и блогеров, если возникала «редкая возможность доверительного разговора» главы области с профессиональной аудиторией.

На той же встрече Филимонов потребовал благодарить его за то, что он работает, когда заметил, что один из присутствующих смотрел в телефон во время его речи.

Ранее Филимонов объяснил иконы и портреты Сталина в приемной.