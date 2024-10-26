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Россиянин хотел вернуть возлюбленную и сжег ее дачу

В Новосибирске мужчина сжег дачу возлюбленной из-за расставания

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Новосибирска из мести сжег дачу своей бывшей сожительницы, мужчина не смог простить ей расставание. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 39-летняя хозяйка дачи в Новосибирском районе. Женщина сообщила, что неизвестный сжег ее дачу.

Сотрудники полиции установили, что к поджогу причастен бывший сожитель потерпевшей — 41-летний житель Ленинского района города. Задержанный рассказал, что длительное время встречался с хозяйкой дачи, женщина приняла решение расстаться с ним.

Мужчина пытался вернуть возлюбленную, но увидев, что бывшая сожительница не идет на уступки, решил ей отомстить и сжег дачный дом. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

До этого сообщалось, что в Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте. Мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан. Выяснилось, что семейная пара не проживала вместе, женщина ушла от мужа из-за его приступов ревности, супруг подозревал россиянку в измене и преследовал ее. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело.

Ранее ревнивый россиянин избил девушку и разгромил ее квартиру.

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