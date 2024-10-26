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Трое жителей Камчатки ответят в суде за разбойное нападение на фуру с красной икрой

На Камчатке будут судить банду, ограбившую фуру с красной икрой

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Виталий Белоусов/РИА Новости

СК Камчатского края завершил расследование уголовного дела в отношении группы местных жителей, которые совершили разбойное нападение на водителя фуры, перевозившей красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ноябре 2023 года местные жители напали на дальнобойщика, перевозившего крупную партию красной икры. Злоумышленники избили мужчину, связали и, угрожая пистолетом и ножом, потребовали вскрыть тайник с икрой, расположенный в кузове автомобиля.

Похитив икру общей стоимостью 11 млн рублей, преступники скрылись. Участников разбоя удалось задержать, двое обвиняемых уже осуждены к длительным срокам заключения, материалы расследования в отношении еще троих членов преступного сообщества направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что случайный знакомый ограбил дальнобойщика и увез в Чувашию. Водитель, перевозивший посылки, остановился на трассе из-за поломки и отправился в ближайший поселок за помощью. Там в кафе он познакомился с мужчиной, который вызвался подвезти его до машины и помочь в ремонте, а затем угостил водителя домашним компотом. После употребления напитка дальнобойщик потерял сознание и очнулся на автозаправочной станции в Чувашии.

Ранее таксист с сообщниками вывезли россиянина в лес и вымогали крупную сумму.

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