В «Талибане» допустили получение женщинами образования

Радикальная исламистская группировка «Талибан» (организация запрещена в России) не возражает против получения женщинами образования, но оно должно быть основано на исламских принципах. Об этом РИА Новости заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.

По его словам, в настоящий момент данный вопрос прорабатывает специальная комиссия.

«Мы ждем результатов ее работы», — сказал Шахин.

В декабре 2022 года в Афганистане ввели закон, запрещающий женщинам получать высшее образование. Так, студенткам нельзя было поступать в частные и государственные университеты.

23 октября страны-участницы БРИКС составили совместное заявление, в котором призвали находящегося у власти в Афганистане «Талибана» отменить запрет на среднее и высшее образование для афганских женщин. Члены объединения также подчеркнули «необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев».

Ранее страны ЕС планировали подать в суд на «Талибан» из-за дискриминации женщин.