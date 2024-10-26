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В Польше задержали четырех человек, отправлявших бомбы курьерами

В Польше сообщили о задержании группы подозреваемых в отправке бомб курьерами

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Global Look Press

В Польше задержали четырех человек, которых подозревают в отправке посылок со взрывными устройствами курьерскими службами. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной прокуратуры страны.

«В отношении еще двух установленных преступников был начат международный розыск. При этом ведутся интенсивные мероприятия по выявлению полного круга лиц, причастных к деятельности рассматриваемой группировки, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами других стран Евросоюза», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые отправляли такие посылки в страны ЕС и в Великобританию. Впоследствии заложенные в них устройства самопроизвольно воспламенялись или детонировали при транспортировке.

Также прокуратура предполагает, что группа хотела протестировать данный способ транспортировки, чтобы в дальнейшем отправлять взрывчатые устройства в США и Канаду.

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве. По его словам, арестованный признал, что действовал по приказу российских спецслужб.

Ранее житель Литвы поджег здание минобороны республики.

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