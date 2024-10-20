Житель Литвы поджег здание минобороны республики

Полиция Вильнюса задержала мужчину 1984 года рождения по подозрению в поджоге здания министерства обороны Литвы. Об этом сообщает портал Diena со ссылкой на представителя силового ведомства.

«Представитель департамента полиции Рамунас Матонис Элтай подтвердил, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге. <...> Также отмечается, что мужчина повел себя неадекватно», — говорится в материале.

Пожар на первом этаже здания минобороны Литвы начался 19 октября в 19:12 мск. По данным департамента пожарной защиты, загорелась неиспользуемая деревянная входная дверь, которая, в итоге, и получила основной ущерб.

Полностью потушить возгорание удалось утром. Начато досудебное расследование по факту случившегося.

19 октября сообщалось о происшествии в Японии, где 49-летний мужчина бросил не менее пяти бутылок с зажигательной смесью перед зданием штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии, а затем пытался на автомобиле въехать на территорию официальной резиденции премьер-министра, но застрял в ограждении.

Ранее стало известно о задержании жительницы Самары, которая подговаривала наркоманов на диверсии.