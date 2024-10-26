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Российская пенсионерка отдала мошенникам сбережения в долларах и евро

Пенсионерка из Твери потеряла тысячи долларов и евро, поверив мошенникам

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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

В Твери пенсионерка стала жертвой мошенников, которые запугали ее и предложили «задекларировать» сбережения. Об этом сообщили в полиции региона.

Аферисты вышли на 71-летнюю местную жительницу и в течение нескольких дней атаковали ее через телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Один из собеседников представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что женщина подозревается в финансировании преступной деятельности за пределами России, что может привести к обыску.

В качестве решения проблемы мошенники предложили задекларировать иностранную валюту. Они заверили, что для этого женщине даже не нужно выходить из дома и отправили к ней курьера под видом сотрудника спецслужб. Пенсионерка встретила посредника у подъезда и вручила ему пакет с $7000, €3000 и 78 тыс. рублей. Когда незнакомец уехал, обманутая женщина решила обратиться в полицию.

Правоохранители быстро установили виновного, им оказался 43-летний житель Московской области, который успел потратить большую часть полученных средств. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мошенники обвинили россиянку в госизмене и выманили у нее 2,5 млн рублей.

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