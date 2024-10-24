Аналитики выяснили, какие видео смотрят разные поколения россиян

Зумеры предпочитают в видеоконтенте музыку, миллениалы — юмор, а люди старше 45 лет смотрят кино. Это показало исследование VK Видео, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным, более трети респондентов из поколения Z (возраст 18-24 года) предпочитают музыкальный контент (35%) и юмор (34%). Эти жанры становятся важной частью их досуга. На третьем месте находятся шоу с популярными блогерами и звездами (25%), а также кино и сериалы (20%). Путешествия занимают 13% предпочтений.

Миллениалы (возраст 25-34 года) также отдают предпочтение юмору, который популярен у 40% опрошенных. В этом поколении наблюдается высокий интерес к шоу с блогерами и звездами (25%), разбору новостей (21%) и лайфхакам (19%). Видеоподкасты и интервью также находят свою аудиторию, набирая 18%.

Представители поколения X (возраст 35-44 года) проявляют интерес к разбору новостей, который выбирают 38% респондентов. Юмор занимает второе место (26%), за ним следуют путешествия и кино с сериалами (по 23%). Интервью и видеоподкасты также популярны среди этой группы, получая 22%.

Для старшего поколения (от 45 лет) наиболее привлекательным жанром остаются кино и сериалы (39%). Юмор также занимает значимое место (33%), наряду со спортивными матчами и трансляциями (30%). Разборы новостей выбирают 25%, а контент о еде и кулинарии — 23%.

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