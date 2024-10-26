Цифровизация значительно изменит отельный бизнес в течение следующих пяти лет

По мнению Михаила Попова, директора B2B2C-направления SberDevices, цифровые консьержи, «умные» устройства и сервисы с использованием возможностей нейросетевых моделей будут напрямую влиять на конкурентоспособность гостиниц и повышение лояльности к ним туристов. Об этом он заявил «Газете.Ru».

В последнее время внедрение интерактивных решений для руководителей отелей стало правилом хорошего тона. 70% из них, согласно исследованию, проведенному Microsoft и Cornell University, считают наличие цифровых технологий в гостинице ключевым фактором ее успеха. Причина вполне очевидна — желание туристов получить лучший сервис и развлечения.

«Доход отеля складывается из продаж номерного фонда и реализации дополнительных услуг. Их заказ должен быть удобным и выполняться быстро. Поэтому первым в процессе цифровизации изменится взаимодействие с туристами. Уже сегодня интерактивные решения помогают путешественникам без звонка на ресепшен заказывать трансфер, покупать билеты на экскурсию и узнавать, когда будет подан обед. Интерес пользователей к подобным системам очевиден: по нашим данным, после внедрения в номерном фонде ТВ с виртуальным ассистентом процент его использования повысился с 47% до 82% по сравнению с обычной ТВ-панелью. «Умные» системы позволяют персонализировать общение с гостями, что вызывает позитивные эмоции у путешественника, который в свою очередь делится впечатлениями о новом месте с близкими или в соцсетях. Как итог, отель сокращает затраты на бумажную рекламную продукцию, снижает нагрузку на персонал и повышает прибыль», — отмечает эксперт.

Оптимизация трудозатрат — одна из приоритетных задач последних лет для гостиничного бизнеса, испытывающего дефицит квалифицированных кадров. Поэтому с каждым годом отельеры все чаще обращают внимание на те решения, которые не требуют дополнительных затрат на обучение и переквалификацию персонала.

Интеграция IT-продуктов и нового ПО в существующие бизнес-процессы не должна нарушать отлаженные рабочие схемы, а призвана упрощать работу персонала без дополнительной нагрузки на бизнес.

В будущем запрос на персонализацию услуг у потребителей будет только увеличиваться, что приведет все большее количество отельеров к необходимости использовать нейросети для бизнеса через программные интерфейсы доступа, такие как GigaChat API. Согласно прогнозам, к 2030 году темп роста рынка управления интерфейсами прикладного программирования (API) составит 32,8%.

«Объем информации и услуг растет, а пользователь все чаще генерирует нестандартные запросы. Для того, чтобы их обработать без привлечения персонала, бизнесу нужны цифровые помощники, доступные 24/7 и готовые ответить на любой вопрос. Последний год мы наблюдаем значительный рост интереса к цифровым консьержам, и в перспективе пяти лет эта тенденция только усилится», - добавил Михаил Попов.

В ближайшие годы кардинально изменят рынок и XR-технологии, которые создают новые каналы коммуникации с клиентами в виртуальной реальности. Уже сегодня существуют платформы, которые позволяют бизнесу получить собственные цифровые локации в виртуальном пространстве.

«При заказе тура потребитель получит возможность заранее увидеть интерьер отеля и познакомиться с достопримечательностями. Благодаря этому туристический бизнес сможет сократить клиентский путь, повлиять на принятие решения за счет живой визуализации объектов и эмоционального воздействия на целевую аудиторию, а также повысить лояльность клиентов благодаря предоставлению необычных услуг, упрощающих взаимодействие с гостем», — резюмировал он.

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