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Более половины россиян предпочитают белый текстиль в путешествиях

Большинство россиян хотят видеть белое белье в отелях и гостиницах

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Virojt Changyencham/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян хотят видеть в своих путешествиях только белый текстиль. Это показало исследование Lindaily, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Мнения о том, какое постельное белье и полотенца самые лучшие на взгляд респондентов, разделились, но с большим отрывом лидирует вариант «классическое белое» (53%). На втором месте — природные оттенки (32%), на третьем — яркие акцентные вещи с принтами (15%).

Среди причин, почему люди выбирают именно белый цвет: ощущение чистоты и свежести, лаконичность, отсутствие визуального шума. Также белое постельное белье любят за то, что с ним меньше риск забыть что-то из своих вещей на кровати в отеле.

Исследование показало, что качество и чистота постельного белья в номере важны большинству опрошенных — 60%, при этом 27% из них настолько щепетильны, что просят поменять изделия, если что-то не устраивает в качестве текстиля в номере.

«Отели четырех и пяти звезд используют преимущественно белое белье, махровые полотенца и халаты. Таким образом они подчеркивают свои высокие стандарты чистоты. Цветное белье предпочитают общежития и хостелы», — отмечает Александр Кутузов, представитель по работе с сегментом HoReCa.

На вопрос о том, брали ли что-то из отельного текстиля себе на память, 81% опрошенных отвечает, что никогда не брали. Другие признаются, что брали либо потому, что просто очень сильно понравились изделия, либо на память как сувенир.

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