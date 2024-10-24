Стоматолог назвала основные причины болезней десен

Одной из основных причин обращения к стоматологу являются неприятный запах из полости рта, кровоточивость десен при чистке зубов, подвижность зубов или наличие пигментированного налета, ухудшающего эстетику улыбки. Все эти жалобы являются предвестниками или уже маркерами того, что у пациента присутствует воспаление десны. Об основных причинах воспаления десен, последствиях и мерах профилактики «Газете.Ru» рассказала стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматология» Мария Волкова.

Она отметила, что среди заболеваний десен выделяют две основных группы: гингивит — воспаление краевой части десны, окружающей зуб, и начальная стадия болезни десен; пародонтит — воспалительное заболевание пародонта, который включает в себя десну, связку зуба и альвеолярную кость. Пародонтит возникает при прогрессировании гингивита и характеризуется потерей костной ткани вокруг зуба.

«Чаще всего причиной возникновения воспалительных заболеваний десен является бактериальная биопленка, находящаяся на поверхности зуба, и как следствие, неудовлетворительная гигиена полости рта. Среди остальных причин, провоцирующих воспаление десен, могут быть эндокринные, метаболические нарушения, травматические поражения слизистой», — рассказала стоматолог.

При этом врач предупредила, что при отсутствии должного и своевременного лечения возможна потеря зубов в результате утраты костной ткани, окружающей зуб.

«На начальных этапах заболеваний десен лечение проводится консервативно, то есть включает в себя профессиональную гигиену полости рта, обучение гигиене и подбор индивидуальных средств гигиены. При возникновении пародонтита этапы лечения уже могут включать в себя: vector-терапию, закрытый кюретаж и костнопластические операции в зависимости от тяжести заболевания», — добавила специалист.

Для профилактики заболеваний десен врач посоветовала посещать стоматолога для профилактического осмотра и проведения профессиональной гигиены полости рта раз в полгода, а также самостоятельно поддерживать результат в домашних условиях, используя зубные щетки, межзубные нити или ершки, ирригатор и монопучковые щетки.

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