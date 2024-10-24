Россиянам дали советы, как правильно говорить о зарплате на собеседовании

Переговоры о зарплате — нередко один из самых сложных этапов на собеседовании для кандидатов. Как говорить о деньгах, чтобы обосновать свою ценность, не нарушив при этом ход переговоров, «Газете.Ru» рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

По оценкам Ventra, каждый пятый кандидат испытывает неуверенность, обсуждая финансовые вопросы на собеседовании. Во многом это связано с тем, что соискателям сложно объективно оценить свой опыт и квалификацию и соотнести их с рынком.

«Ваша стоимость как профессионала определяется не только стажем и набором компетенций, но и тем, сколько за них готовы платить разные работодатели. Тут в дело вступают отраслевые особенности. Изучайте сайты по поиску работы, аналитические отчеты по зарплатам вашей специальности в разных сферах - так вы поймете диапазон зарплатных предложений, на которые можете претендовать. Укажите в резюме желаемый размер зарплаты - это повышает вероятность, что рекрутер включит вас в шорт-лист кандидатов», — объяснила она.

Как правило, менеджеры по подбору на собеседовании спрашивают, на какую зарплату вы рассчитываете. Если такой вопрос не прозвучал, не расстраивайтесь: это далеко не всегда означает, что ваша кандидатура не заинтересовала рекрутера. Будьте готовы спросить о зарплате в подходящий момент, например, в конце беседы, когда эйчар уточнит, не остались ли вопросы у вас. Если чувствуете, что прямой вопрос не укладывается в логику беседы и прозвучит некстати - уточните у рекрутера, уместно ли задавать вопрос о зарплате сейчас. Это нормальная практика.

«И разумеется, не стоит начинать беседу с рекрутером с вопроса о зарплате и ДМС. Негласный кандидатский этикет предписывает узнавать о задачах, целях компании, ожиданиях от кандидата, и уже в самом конце - о деньгах», — отметила эксперт.

Уверенное позиционирование и презентация себя и своей экспертизы на стадии отбора может стать дополнительным фактором, способствующим получению более высокого зарплатного предложения, но готовность работодателя вести с вами переговоры о зарплате зависит не только от того, насколько ценны ваши знания и опыт.

«Будьте готовы к тому, что переговоры о размере зарплаты могут быть затруднены или невозможны. Такое может произойти, если в организации штатное расписание утверждается в соответствии с законодательными нормативами и регламентами, как например, в организациях государственного сектора. Также, в компании могут быть приняты жесткие бюджетные правила, когда любые компоненты вознаграждения регулируются компенсационными политиками в рамках должностных/зарплатных диапазонов (грейдов). Это, как правило, характерно для крупного, сложно организованного бизнеса, где гибкость в индивидуальных зарплатных предложениях ограничена или минимальна», — добавила специалист.

В любом случае, если у вас есть свое сформированное видение справедливого вознаграждения, это стоит обсудить с представителями компании на всех уровнях проводимых интервью.

«Помните, что вознаграждение это не только оклад, но и премиальные компоненты, компенсации и льготы. Может оказаться так, что относительно невысокое зарплатное предложение в фиксированной части дополняется интересной премиальной практикой, а также хорошим и качественным компенсационным пакетом», — резюмировала она.

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