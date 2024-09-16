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В Кузбассе мужчина пытался похитить из автобуса чужого ребенка

В Кемерово мужчина пытался увести из автобуса чужого ребенка

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Телеграм-канал «Инцидент Кузбасс»

В Кемерово местный житель пожаловался на мужчину, который пытался увести из автобуса его дочь. Об этом мужчина рассказал в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам местного жителя, неизвестный хотел увести девочку из автобуса на остановке около центрального ЗАГСа. При этом мужчина не уточнил, где находился в этот момент сам и отметил, что злоумышленник скрылся.

В пресс-службе региональной полиции заявили, что задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Задержанный рассказал, что находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения и свои мотивы пояснить не смог.

В отношении кемеровчанина полицейские составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». По решению суда мужчине назначили административный арест на 12 суток.

Ранее в Ярославле прохожие спасли ребенка от похищения.

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