В Кузбассе мужчина пытался похитить из автобуса чужого ребенка

В Кемерово местный житель пожаловался на мужчину, который пытался увести из автобуса его дочь. Об этом мужчина рассказал в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам местного жителя, неизвестный хотел увести девочку из автобуса на остановке около центрального ЗАГСа. При этом мужчина не уточнил, где находился в этот момент сам и отметил, что злоумышленник скрылся.

В пресс-службе региональной полиции заявили, что задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Задержанный рассказал, что находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения и свои мотивы пояснить не смог.

В отношении кемеровчанина полицейские составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». По решению суда мужчине назначили административный арест на 12 суток.

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