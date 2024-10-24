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Московский таксист помог поймать троих причастных к обману пенсионера на 24 млн рублей

В Москве таксист помог поймать причастных к обману пенсионера на 24 млн рублей

В Москве благодаря бдительному таксисту поймали троих причастных к обману пенсионера на 24 млн рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сообщается, что 71-летний москвич стал жертвой мошенников — они звонили ему и представлялись сотрудниками силовых ведомств и Центробанка. Введенный в заблуждение пенсионер по инструкциям мошенников обналичивал свои сбережения и передавал их незнакомцам.

Одна из таких передач произошла через сервис такси — мужчина отдал водителю коробку, которая во время поездки приоткрылась и шофер заметил, что внутри лежит крупная сумма денег.

Таксист счел это подозрительным и обратился в полицию. Стражи порядка отправились на адрес вместе с водителем и смогли задержать двоих сообщников аферистов — 18-летнюю девушку и 20-летнего юношу. Позже они поймали еще одного причастного, им оказался 33-летний мужчина.

У злоумышленников изъяли 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Юношу и девушку отпустили под подписку о невыезде, а их старшего сообщника заключили под стражу.

Ранее петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 13 млн рублей и $11 тысяч.

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