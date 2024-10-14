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В Японии туристы платят таксистам, чтобы они притворялись телохранителями и ниндзя

Пассажиры японского такси платят водителям за перевоплощение в ниндзя

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Пассажиры в Японии платят таксистам за то, что они притворяются телохранителями и ниндзя. Об этом пишет SCMP.

Японская компания такси Sanwa Koutsu предлагает всем желающим заплатить дополнительные 5 тыс. иен (около 3200 рублей) за водителя, который сыграет роль вашего телохранителя. За указанную сумму таксист приедет одетым в черный костюм, солнцезащитные очки и будет управлять автомобилем с суровым лицом. Во время поездки водитель свяжется со службой безопасности, чтобы сообщить туда о маршруте, а при высадке начнет размахивать водяным пистолетом и пуленепробиваемым портфелем, чтобы защитить VIP-клиента. То есть будет вести себя так, как это обычно делают личные охранники в голливудских фильмах. В компании считают, что эта услуга позволяет туристам получить уникальный культурный опыт.

С этой же целью пассажиры заказывают таксистов в костюмах ниндзя, у которых при себе обязательно есть сюрикены. С клиентами они общаются, добавляя в конце предложений выражение «де гозару», чтобы выразить свое смирение и вежливость. Обычно водители-ниндзя предоставляют услуги трансфера из аэропорта и пользуются особой популярностью среди иностранных пассажиров, которым позволено сделать фотографии с таксистами.

Пассажиры, которые предпочитают не вступать в разговоры с водителем, могут вызвать такси «Куроко». Оно названо в честь невидимых помощников сцены в традиционном японском театре Кабуки, полностью облаченных в черное, чтобы органично слиться с фоном и не привлекать внимание зрителей. В этом случае водители соблюдают тишину во время поездок, общаясь с пассажирами исключительно с помощью письменных записок.

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