Женщина подала в суд на своих родителей из-за того, что они родили ее без ее согласия

Женщина из США рассказала, что подала в суд на родителей, потому что они родили ее без ее согласия, пишет Independent.

Американка по имени Касс Теаз записала видео для соцсетей, в котором пожаловалась на мать с отцом. Претензия была в том, что родители родили ее без полученного у нее на это согласия.

«Они же не пытались связаться со мной до рождения», — посетовала дочь.

Это заявление вызвало бурное обсуждение среди подписчиков Касс. Зрители не понимали, как женщина может иметь такую позицию и винить родителей в своем рождении. Другие же участники обсуждения заподозрили , что американка на самом деле так не думает и специально записала подобное видео ради привлечения внимания к своей персоне.

Ранее в соцсетях осудили мать, облившую сына водой в качестве наказания. Люди считают, что такими методами она делает только хуже.