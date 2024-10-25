Набиуллина не смогла объяснить рост цен

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что рост цен в 2024 году связан с перегревом спроса, а не структурными изменениями в экономике РФ. Она подчеркнула, что нельзя объяснять повышение цен, которое за последние три года составило 30%, чисто структурными факторами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения»,— сказала Набиуллина.

По словам главы регулятора, изначально ожидалось снижение ключевой ставки после замедления инфляции. Однако этот сигнал был неправильно воспринят обществом, и люди начали считать, что ставка будет снижена в любом случае. Это привело к тому, что спрос на кредиты со стороны граждан и бизнеса не уменьшился, что в свою очередь усилило перегрев в экономике и способствовало росту цен.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России в Алтайском и Пермском краях, в регионах РФ стали появляться новые купюры номиналом 5000 рублей. Их количество пока не разглашается.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного 21%.