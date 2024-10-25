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Ветеринарная медсестра бросила мужа ради своей лошади

В Великобритании женщина бросила мужа ради лошади

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В Великобритании 39-летняя женщина бросила супруга ради своей лошади. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Эми Хоуленд занималась верховой ездой с детства, а во взрослом возрасте она стала ветеринарной медсестрой. В 2014 году у нее диагностировали рассеянный склероз, и ей подарили лошадь по кличке Жасмин, которая стала для нее ближайшей подругой и поддержкой в этот период. Однако супруг британки после появления животного стал вести себя так, как будто она завела «любовника» — он требовал, чтобы она больше занималась домашними делами.

Супруг окончательно вышел из себя, когда женщина сделала татуировку с изображением цветка жасмина и подковы. Мужчина заявил, что она уделяет ему слишком мало времени, и поэтому от лошади нужно избавиться.

Однако британка решила вместо лошади избавиться от мужа и они развелись. Позже она снова вышла замуж за другого мужчину, который разделяет ее увлечение лошадьми.

Ранее жена 6 лет ухаживала за парализованным мужем, но он ее бросил после выздоровления.

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