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Ученые выяснили, чем занималась в последние минуты жизни жительница Помпей

Live Science: в последние минуты жизни жительница Помпей пыталась спасти сбережения

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Courtesy of the Archaeological Park of Pompeii

В Помпеях нашли дом, хозяйка которого пыталась достать свои сбережения из сундука в последние минуты жизни во время извержения Везувия. Об этом сообщает Live Science.

Археологи нашли останки женщины и мужчины в Помпеях — древнем городе в десяти километрах от вулкана Везувия, извержение которого произошло в 79 г. н. э. В городе проживали 10-20 тысяч человек, 2000 из которых не пережили катастрофу.

В небольшой комнате древнего дома нашли женщину возрастом 35-45 лет, лежавшую возле кровати с парой золотых и жемчужных сережек и горсткой золотых, серебряных и бронзовых монет. У нее был ключ, который, вероятно, открывал небольшой сундук у кровати. Вероятно, она хотела сбежать от извержения, забрав ценные вещи. Молодой человек возрастом 15–20 лет был раздавлен обрушившейся стеной рядом с выходом из дома. Отношения между ним и женщиной из спальни неизвестны.

Также археологи нашли трехногий табурет и деревянный стол с мраморной столешницей, заваленный стеклянной, бронзовой и керамической посудой и лампами. Предметы реконструировали, залив гипс в полости остатков.

Ранее ученые расшифровали уникальные граффити из камер древнеримской тюрьмы.

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