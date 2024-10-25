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«Очень тихий был»: бывший одноклассник рассказал о жизни напавшего на людей в «Окее»

Бывший одноклассник вспомнил, каким был подозреваемый в нападении в «Окее»

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Бывший одноклассник мужчины, которого подозревают в нападении на людей в «Окее», заявил, что не ожидал от него подобного. Его слова приводит «Фонтанка».

По словам россиянина, задержанный жил в доме напротив магазина. Мужчина всю жизнь занимался фехтованием и после школы пошел вместе со знакомым в армию. После службы мужчина продолжил заниматься спортом и стал преподавать в клубе.

Бывший одноклассник заявил, что задержанный не проявлял агрессии раньше.

«Очень тихий был, спокойный. Я в шоке был», – поделился он.

Инцидент произошел сегодня в одном из гипермаркетов сети. Россиянин набросился на нескольких посетителей с ножами и ранил их, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. После произошедшего точку закрыли.

По одной из версий, задержанный находился под действием запрещенных веществ. Правоохранителям, по данным SHOT, он рассказал, что к такому поступку его подтолкнула ненависть к людям.

Ранее в Екатеринбурге армянин напал на людей и получил срок 7,5 года.

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