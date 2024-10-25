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Стали известны финалисты 2-го этапа премии «Приоритет – 2024»

В финал 2-го этапа премии «Приоритет – 2024» прошли 13 компаний

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Пресс-центр Национальной премии «Приоритет-2024»

Оргкомитет Х Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» подвел результаты второго этапа конкурса, в финал которого прошли 13 компаний, сообщает пресс-служба премии.

Как отметил директор Национальной премии «Приоритет – 2024» Евгений Пинаев, все 50 заявок представляют передовые проекты в ведущих отраслях экономики России.

«Конкурс продолжается, и мы приглашаем промышленные предприятия к участию не только в премии, но и в Промышленно-технологическом форуме, который проводим в этом году впервые», — сказал он.

Организаторы премии также рассказали, что 26 ноября в Москве пройдет промышленно-технологический форум «Технологии здесь и сейчас!», на котором презентуют наиболее значимые федеральные и региональные технологические проекты.

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