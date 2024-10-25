Определены пять регионов — претендентов на звание Молодежной столицы России

В финал конкурса «Молодежная столица 2025» прошли пять городов России: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз Росмолодежи.
Отмечается, что указанные города продолжат борьбу за почетный титул, присваиваемый в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».
Заявки оценивались жюри по таким критериям, как проработанность программы мероприятий и креативность предложений. Город-победитель получит возможность провести грантовый конкурс, серию тематических мероприятий и представить разработанную медиастратегию.
Специальное тревел-шоу, посвященное финалистам, стартует 25 октября.
В начале октября в России назвали имя учителя года. Победителем 35-го ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из Академической гимназии №56 имени Майи Пильдес в Санкт-Петербурге Леонид Дедюха.
Награду победителю вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, церемония прошла в Кремлевском дворце.
Чернышенко подчеркнул, что профессию учителя «выбирают по зову сердца», а достижения преподавателей будут регулярно отмечать.
Ранее команда из Подмосковья победила на детском экологическом форуме.