Определены пять регионов — претендентов на звание Молодежной столицы России

В финал конкурса «Молодежная столица 2025» прошли пять городов России: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз Росмолодежи.

Отмечается, что указанные города продолжат борьбу за почетный титул, присваиваемый в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».

Заявки оценивались жюри по таким критериям, как проработанность программы мероприятий и креативность предложений. Город-победитель получит возможность провести грантовый конкурс, серию тематических мероприятий и представить разработанную медиастратегию.

Специальное тревел-шоу, посвященное финалистам, стартует 25 октября.

В начале октября в России назвали имя учителя года. Победителем 35-го ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из Академической гимназии №56 имени Майи Пильдес в Санкт-Петербурге Леонид Дедюха.

Награду победителю вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, церемония прошла в Кремлевском дворце.

Чернышенко подчеркнул, что профессию учителя «выбирают по зову сердца», а достижения преподавателей будут регулярно отмечать.

Ранее команда из Подмосковья победила на детском экологическом форуме.