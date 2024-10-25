В Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета

По факту нападения мужчины с ножом на посетителей гипермаркета «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как писал канал Mash, перед нападением мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гипермаркет. Он швырял бутылки и бегал по магазину, а затем достал нож и начал наносить ранения случайным прохожим.

Нападавшего скрутил один из покупателей. Им оказался 44-летний местный житель, который живет неподалеку от магазина. Мужчину задержали правоохранители.

До этого в Новосибирске шестеро в масках с ножом и перцовым баллончиком набросились на курьера. Инцидент произошел в Горском микрорайоне во дворе одного из жилых домов. Курьер подошел к двери подъезда, а затем на него набросилась группа неизвестных в масках. Злоумышленники распылили в сторону мужчины перцовый баллончик, а затем «начали тыкать в него ножом».

Ранее в Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь.