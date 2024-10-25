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Собянин заявил, что продление МЦД в регионы начнется в 2025 году

Мэр Москвы Собянин заявил, что продление МЦД в регионы РФ начнется в 2025 году

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Алексей Никольский/РИА Новости

Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы России начнется в 2025 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, строительные работы займут три-четыре года. За это время частоту движения поездов до региональных центров увеличат втрое, частично обновят железнодорожную инфраструктуру, появятся новые современные поезда.

Проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги.

Собянин уточнил, что эта работа позволит улучшить логистику, операционные и информационные системы железной дороги. На следующем этапе проекта частота движения поездов до центров в регионах увеличится в шесть раз.

Мэр добавил, что это позволит московской агломерации вырасти с 20 до 30 миллионов человек с точки зрения перемещения работающих жителей. Это, в свою очередь, положительно скажется на экономике как Москвы, так и тех регионов, которые находятся по периметру московского региона.

Ранее Собянин оценил развитие московской транспортной системы за последние 13 лет.

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