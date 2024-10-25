В канадском городе не оказалось желающих баллотироваться на пост мэра, пишет UPI.

Город Кайл в провинции Саскачеван находится в сложной ситуации в преддверии муниципальных выборов, запланированных на 13 ноября: никто не выдвинул свою кандидатуру на пост мэра. Градоначальник Джордж Уильямс, который занимает должность с ноября 2021 года, уходит в отставку.

Главный административный директор Эмбер Дэшни сообщила, что несмотря на два проведенных раунда подачи заявок, зарегистрироваться на должность мэра никто не решился.

«Это немного беспокоит, но я уверен, что кто-то сделает шаг вперед», — отметила она в интервью.

Если кандидаты не найдутся, совет выберет заместителя мэра, который будет управлять городом до момента назначения новых выборов на вакантную должность.

Ранее житель Индии рассказал, что 238 раз принимал участие в выборах и ни разу не выиграл.