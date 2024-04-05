Индиец 238 раз принимал участие в выборах и ни разу не выиграл

В Индии мужчина 238 раз принимал участие в выборах и ни разу не одержал победу, пишет Oddity Central.

Мужчина по фамилии Падмараджана — 65-летний рабочий из штата Тамил Наду. Он известен тем, что за 30 лет принял участие в 238 выборах, потратив тысячи долларов на регистрационные сборы. Индиец ни разу не выиграл, но говорит, что победа ему и не нужна.

«Все кандидаты стремятся к победе на выборах, а я нет», — заявил он.

Падмараджана понимает, что у него нет шансов занять высокую должность даже в местном правительстве. Своим примером мужчина показывает, что любой человек может баллотироваться и быть избранным.

Чтобы вдохновить людей и научить их проявлять настойчивость в повседневной жизни, Падмараджан теперь читает студентам лекции о стойкости и преодолении поражений.

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