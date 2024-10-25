Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В небе над Чукоткой заметили неизвестный горящий объект

«Авиаторщина»: на Чукотке ищут упавший на сопку неизвестный горящий объект

close
Андрей Шапран/РИА «Новости»

В небе над Чукоткой заметили неизвестный горящий объект, который упал на сопку. Предварительно, крушение мог потерпеть вертолет, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По словам очевидца, 25 октября около 6:30 утра по местному времени он увидел в небе горящий объект, похожий на воздушное судно, который упал за сопку в 40 км севернее села Илирней. После этого оттуда повалил густой столб дыма.

По информации «Авиаторщины», в органы воздушного движения аварийных сигналов не поступало. На предполагаемое место падения якобы отправили вертолет Ми-8 и спасателей МЧС, но они ничего не обнаружили, а наземная поисковая группа не смогла добраться до пункта назначения из-за технических сложностей.

До этого на Камчатке разбился вертолет Ми-8. Причиной крушения могли стать непогода в горах и неготовность экипажа к полету. Также выяснилось, что командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам.

Ранее в Калмыкии потерпел крушение самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами