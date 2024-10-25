В небе над Чукоткой заметили неизвестный горящий объект, который упал на сопку. Предварительно, крушение мог потерпеть вертолет, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По словам очевидца, 25 октября около 6:30 утра по местному времени он увидел в небе горящий объект, похожий на воздушное судно, который упал за сопку в 40 км севернее села Илирней. После этого оттуда повалил густой столб дыма.

По информации «Авиаторщины», в органы воздушного движения аварийных сигналов не поступало. На предполагаемое место падения якобы отправили вертолет Ми-8 и спасателей МЧС, но они ничего не обнаружили, а наземная поисковая группа не смогла добраться до пункта назначения из-за технических сложностей.

До этого на Камчатке разбился вертолет Ми-8. Причиной крушения могли стать непогода в горах и неготовность экипажа к полету. Также выяснилось, что командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам.

Ранее в Калмыкии потерпел крушение самолет.