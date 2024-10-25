Врач объяснила, как восстановить речь после инсульта

Полностью восстановить речь после инсульта возможно, но необходимо долго и упорно работать. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. В первую очередь, по ее словам, важна работа с логопедом. Специалист поможет значительно ускорить процесс восстановления.

«Для восстановления важно начинать с простых задач, например, с повторения отдельных слов или коротких фраз. Использование карточек с изображениями помогает пациенту ассоциировать слова с предметами, что улучшает запоминание и речь. По мере прогресса задания можно усложнять, переходя к предложениям и рассказам», — отметила врач.

Кроме того, необходимо регулярно выполнять умственные упражнения. Решение головоломок и повторение коротких рассказов помогают активизировать области мозга, отвечающие за речь, добавила она.

Также специалист порекомендовала использовать мобильные приложения для реабилитации речи после инсульта.

Недавно ученые выяснили, что гипертония, диабет и повышенный уровень холестерина могут увеличивать риск инсульта, деменции и депрессии в более позднем возрасте. При этом у ведущих здоровый образ жизни в среднем меньше рисков для здоровья мозга. Результаты исследования опубликованны в журнале Neurology.

Специалисты выделили восемь факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: диета, активность, курение, вес, сон, уровни давления, сахара и холестерина в крови.

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