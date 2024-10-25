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Раскрыты последствия запрета соцсетей для российских детей

Психолог Наумова: запрет соцсетей приведет к обидам детей на все общество

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Shutterstock

Если в России законодательно запретят детям младше 15 лет пользоваться соцсетями, то это лишь подогреет их интерес – все запретное становится более притягательным. Такая мера приведет в конечном итоге к тому, что подростки перестанут доверять взрослым и будут чувствовать обиду на общество, предупредила детский психолог Наталья Наумова в эфире НСН.

«Любой запрет вызывает повышенный интерес у ребенка. Детям очень хочется быть взрослыми, хочется быть почти равным со своими старшими братьями и сестрами», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, запрет приведет к попыткам детей перехитрить систему. У них появится своя тайная жизнь, которую они будут скрывать от родителей, учителей и даже сверстников. Ребенок будет чувствовать, что он не такой как все, а закончится все обидой на общество, считает психолог.

Что касается родителей, то им после введения запрета придется выбирать сторону – либо нужно поддерживать ребенка и нарушать закон, либо соблюдать запрет во вред отношениям с ребенком.

Напомним, в Норвегии решили запретить доступ в социальные сети детям младше 15 лет, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов». По мнению инициаторов этой меры, соцсети используются не по назначению и могут сделать пользователей «однобокими и покорными».

Ранее в Госдуме оценили идею запрета соцсетей для детей.

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