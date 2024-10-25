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Финляндия ограничит экспорт компонентов боеприпасов из-за России

Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов во избежание их попадания в РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

Финляндия ограничит экспорт компонентов боеприпасов, чтобы избежать их попадания в Россию. Об этом сообщило финское МВД на своем сайте.

Ведомство разработало законопроект, который предполагает внесение изменений в закон об огнестрельном оружии.

«Цель — предотвратить экспорт комплектующих картриджей, особенно в Россию», — говорится в сообщении.

Проект находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года.

Продажа, доставка, передача или экспорт оружия и аксессуаров к нему в Россию запрещены с 2014 года решением Совета Евросоюза. В июне 2023 года Совет ЕС внес изменение в регламент, которое ввело новые меры по предотвращению уклонения от санкций.

В поправке к постановлению условием запрета экспорта боеприпасов является то, что соответствующие компоненты подлежат авторизации в государстве-члене. В рамках проекта подготовлено положение, определяющее экспорт компонентов картриджей как подлежащий лицензированию. За несанкционированный вывоз комплектующих патронов будет предусмотрено уголовное наказание.

До этого сообщалось, что в руки финских преступников могло попасть оружие, которое привезли с Украины.

Ранее финский президент заявил, что РФ является наиболее существенной угрозой для НАТО.

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