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Фитнес-эксперт рассказал, как начать поднимать вес

Фитнес-эксперт Мосалев: подъем веса требует правильного положения рук

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Shutterstock/Artem Furman

Новичкам, которые планируют начинать поднимать вес, стоит правильно перемещать руки. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

«Например, если мы делаем горизонтальную тягу сидя, то плечевой сустав должен находиться в определенном положении. Если новичок правильно все делает с пустыми руками, то ему можно уже использовать инвентарь для увеличения нагрузки на мышцы, не опасаясь травмы», — уточнил тренер.

По его словам, работать нужно с рабочим весом. Таковым считается тот, с которым удается выполнять 8–12 повторений за один подход, заключил Мосалев.

Физиотерапевт и персональный тренер Райан Чоу из США до этого говорил, что щадящими для суставов выступают высокоинтенсивные тренировки с низкой ударной нагрузкой (HILIT). Они не предполагают выполнение прыжков и берпи. По словам эксперта, лучшим способом поддержания хорошей физической формы выступают HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они состоят из интенсивных серий упражнений и активного отдыха между ними.

Ранее ученые выяснили, что интенсивные тренировки подавляют чувство голода.

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