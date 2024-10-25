Фитнес-эксперт рассказал, как начать поднимать вес

Новичкам, которые планируют начинать поднимать вес, стоит правильно перемещать руки. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

«Например, если мы делаем горизонтальную тягу сидя, то плечевой сустав должен находиться в определенном положении. Если новичок правильно все делает с пустыми руками, то ему можно уже использовать инвентарь для увеличения нагрузки на мышцы, не опасаясь травмы», — уточнил тренер.

По его словам, работать нужно с рабочим весом. Таковым считается тот, с которым удается выполнять 8–12 повторений за один подход, заключил Мосалев.

Физиотерапевт и персональный тренер Райан Чоу из США до этого говорил, что щадящими для суставов выступают высокоинтенсивные тренировки с низкой ударной нагрузкой (HILIT). Они не предполагают выполнение прыжков и берпи. По словам эксперта, лучшим способом поддержания хорошей физической формы выступают HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они состоят из интенсивных серий упражнений и активного отдыха между ними.

Ранее ученые выяснили, что интенсивные тренировки подавляют чувство голода.