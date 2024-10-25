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Психотерапевт рассказал об осложнениях, которые возникают после ковида

Психотерапевт Гришин: депрессия может возникнуть после ковида

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Depositphotos

После коронавируса у пациентов могут возникать тревожные и депрессивные расстройства. Об этом Pravda.Ru рассказал врач психотерапевт-нарколог, психотерапевт, главный врач АСД-центра Максим Гришин.

«Это нейроинфекция, и она увеличила количество тревожных и психических расстройств. Точно так же, в связи с изоляцией дома, люди стали чаще употреблять алкоголь, и это тоже вызвало вспышку заболеваемости алкоголизмом, и обострение хронических заболеваний», — сказал специалист.

По его словам, такое осложнение возникает после того, как человек перенес инфекцию. Чтобы помочь себе, Гришин советует обратиться к психотерапевту или клиническому психологу. Кроме того, можно поговорить с людьми, которые вызывают доверие.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев до этого говорил, что в ближайшее время в России не ожидается большой вспышки COVID-19. Бердыклычев добавил, что для снижения риска распространения заболевания важны меры эпидемиологического надзора. По его словам, в России данному вопросу уделяется особое внимание, благодаря чему тенденция заболеваемости регулярно отслеживается.

Ранее ученые выяснили, как коронавирус «побеждает» иммунитет.

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