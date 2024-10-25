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«Хотели выделиться»: в Екатеринбурге студенты сфотографировались со свастикой

В Екатеринбурге студенты сфотографировались со свастикой, чтобы выделиться

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Shutterstock

В Екатеринбурге правоохранители привлекут к ответственности студентов Уральского колледжа строительства за фото со свастикой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в общежитии учреждения. По словам собеседника, 16-летний молодой человек предложил друзьям сделать снимок с символом, и они согласились.

«Всего на снимке позировали девять девушек и парней, десятый фотографировал», – поделился источник.

Сами молодые люди опубликовали кадр в общем чате, после чего о публикации узнали преподаватели и сообщили об этом в полицию.

В беседе с правоохранителями подростки рассказали, что «хотели выделиться среди других». В действиях студентов усмотрели признаки публичной демонстрации нацистской атрибутики. В рамках этой статьи к ответственности привлекут шестерых участников фотосессии. Остальным еще не исполнилось 16 лет, поэтому с ними будет работать комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее суд признал экстремистским мем с печкой и фразой «Надо больше евреев».

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