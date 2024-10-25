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Профессор рассказала об опасности низкокалорийных диет

Профессор Стародубова: низкокалорийные диеты могут привести к депрессии

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Низкокалорийные диеты представляют опасность для здоровья людей, потому что они снижают качество жизни, провоцируют слабость и другие побочные эффекты. Об этом рассказала д.м.н., профессор, заместитель директора ФИЦ питания, главный специалист департамента здравоохранения Москвы по диетологии Антонина Стародубова, передает kp.ru.

«Во-первых, низкокалорийные диеты должны назначаться с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, у людей с лишним весом много сопутствующих заболеваний. То есть ограничительные диеты не могут быть назначены по медицинским показаниям. Кроме того, мы сталкивались с большим количеством негативных последствий», — отметила эксперт.

Так, по ее словам, из-за таких ограничений человек будет терять мышечную массу тела, столкнется с дефицитом витаминов и микроэлементов, запорами, депрессией. Помимо этого, он может плохо переносить холод и может набрать вес обратно, когда перестанет придерживаться диеты, заключила Стародубова.

Врач-диетолог, терапевт Анна Цуканова до этого рассказала «Газете.Ru», что в последнее время особую популярность обрела мясная диета, при которой человек может есть только мясные продукты, отказываясь от остальных. Такой рацион может привести к развитию дефицитов, а также к заболеваниям сердца и почек, предупредила она.

Ранее была найдена диета, которая может улучшить работу поджелудочной при диабете.

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