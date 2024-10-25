На Украине за последние четыре года в связи с сокращением количества учеников закрыли 2114 школ. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«В 2020-2021 учебном году на Украине работало 14 815 школ. Уже к 2023-2024 учебному году их осталось только 12 701. Количество школ сократилось на 14%», — говорится в публикации.

По данным агентства, наибольшее сокращение количества школ наблюдается в селах, количество сельских сел сократилось на 20% — с 9,3 тыс. до 7439.

«Из-за уменьшения количества учеников как вследствие демографических проблем, так и из-за миграции из-за войны, многие школы остаются без учеников. Это заставляет учредителей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово трудно», — подчеркивает УНИАН.

Глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик ранее сообщила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.

11 октября министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах. Управление верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) уже разбирает украинский законопроект о полном запрете русского языка в школах на Украине.

Ранее на отбитой у ВСУ позиции в Курской области нашли записку на русском языке.