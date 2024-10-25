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В Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области повреждение получил объект инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объект критической инфраструктуры получил повреждение в контролируемой властями Украины части Херсонской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.

При этом он не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. О характере повреждений Прокудин тоже умолчал.

Накануне между Николаевом и Херсоном, находящимся под контролем Украины, было приостановлено железнодорожное сообщение из-за взрывов. Поезда до Херсона будут останавливаться в Николаеве, а до конечного пункта гражданам придется добираться на автобусах.

23 октября Прокудин сообщал, что в контролируемой Украиной части Херсонской области зафиксировали повреждения на объекте критической инфраструктуры.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Краматорске взорвали Mercedes-Benz с командиром штурмовой бригады.

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