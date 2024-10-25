В Магадане возник транспортный коллапс

Магадан встал в пробки из-за циклона, автомобили застревают в снегу на центральных улицах города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее спасатели распространяли экстренное предупреждение о штормовом ветре и снегопадах в городе и в населенных пунктах побережья Магаданской области. Ученикам школ с 1 по 7 класс 25 октября разрешили не посещать занятия из-за метели. Временно перекрыта региональная трасса Герба — Омсукчан.

Отмечается, что расчистку города от снежных заносов должна контролировать мэрия.

«Сегодня на еженедельном аппаратном совещании руководители учреждений КЗХ и ГЭЛУД получили указание усилить работу на улично-дорожной сети города. Сейчас в городе работает 33 единицы техники», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что уже больше половины территории России покрыто снегом.

Ранее в ЮАР объявили восьмой уровень опасности из-за снегопада.