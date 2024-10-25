В Москве скоро начнется горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон в Москве начнется в конце ноября или начале декабря. Об этом РИА Новости сообщили в столичных горнолыжных комплексах.

«На данный момент точной даты открытия у нас нет, планируется в 20-х числах ноября <...> Идет подготовка, когда будет стабильный минус, тогда мы начнем напылять наши склоны. Сейчас такой возможности нет, так как снег будет таять», — рассказали в спортивном комплексе «Кант».

Схожие сроки называют и другие горнолыжные комплексы Москвы, в том числе «Воробьевы горы» и «Лата трэк».

Сообщения появились на фоне того, что, по словам синоптика Татьяны Поздняковой, с середины ноября температура воздуха в столичном регионе станет устойчиво отрицательной. Когда выпадет снег, сейчас предсказать сложно, однако, по предварительным прогнозам, это случится в конце ноября.

Синоптик добавила, что к выходным ветер стихнет, поэтому погода будет более комфортной. При этом температура будет выше климатической нормы на 2–2,5 градуса.

Ранее москвичам рассказали о погоде в ноябре.