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Биотехнолог предупредила об опасности шторки в ванной

Биотехнолог Золотарева: шторка в ванной является источником развития бактерий

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Caroline Arber/Global Look Press

Шторка в ванной комнате является потенциальным источником развития различных заболеваний, так как влажная и теплая среда создает благоприятные условия для размножения бактерий и микроорганизмов. Об этом заявила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, слова которой передает «Лента.ру».

Она отметила, что обычно люди редко очищают и проветривают защитную шторку, что приводит к тому, что бактерии накапливаются на ее поверхности. При этом, подчеркнула Золотарева, чаще всего это условно-патогенные микроорганизмы, которые не наносят вред людям с сильным иммунитетом. При этом люди со слабым иммунитетом могут начать страдать инфекционными заболеваниями.

В мае сообщалось, что многие вытираются одними и теми же полотенцами одну-две недели, а иногда и дольше, однако так делать нельзя, поскольку есть риск появления прыщей и других проблем со здоровьем. Специалисты поясняют, что в полотенцах имеются невидимые для глаза складки, в которых со временем начинают размножаться вредоносные микроорганизмы.

Также эксперты советуют не оставлять косметику и средства для домашнего ухода за кожей в ванной комнате, поскольку в помещении высокая влажность. Бактерии будут активно размножаться как в емкостях с веществами, так и на кисточках для их нанесения.

Ранее врач раскрыла, можно ли вытирать лицо и тело одним полотенцем.

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