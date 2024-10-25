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Циклон «Дана» угрожает восточному побережью Индии

Ветер со скоростью 120 км/ч принес циклон «Дана» к восточному побережью Индии

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NASA

Ветер со скоростью 120 км/ч, а также мощные ливни принес циклон «Дана» к восточному побережью Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологический департамент Индии.

«Сильный циклонический шторм «Дана» движется на северо-северо-запад и пересек береговую линию штата Одиша в районе заповедника Хабалихати и города Дхамара в 01:30–03:30 сегодня, 25 октября», — сообщили в департаменте.

Под угрозой в первую очередь находится густонаселенный штат Западная Бенгалия, однако после прибытия на сушу «Дана» стала постепенно терять силу.

До этого на Санкт-Петербург обрушился шквалистый ветер.

Также стало известно, что 23 октября вода в Неве на набережной Лейтенанта Шмидта поднялась до отметки 93 сантиметра. Как уточнила ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», дамба в состоянии готовности, а персонал КЗС находится на своих рабочих местах.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске готовятся к ливню и штормовому ветру.

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