В Афганистане раскритиковали принудительную депортацию беженцев

Принудительная депортация афганских беженцев из других государств должна быть прекращена, заявил заместитель премьер-министра по политическим вопросам Афганистана Абдул Кабир. Об этом сообщает Tolo.
Он призвал все принимающие страны относиться к афганским беженцам с уважением.
Также Кабир посоветовал бизнесменам, которые оказались за рубежом, инвестировать в Афганистан, чтобы создать больше рабочих мест для граждан.
В свою очередь глава министерства по делам беженцев и репатриации Халиль Рахман Хаккани заявил, что после восстановления Исламского эмирата миллионы человек уже вернулись в Афганистан, где сегодня стало безопасно.
В начале октября министерство иностранных дел России заявили, что участники консультаций по Афганистану призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь стране и не политизировать ее.
Также была выражена признательность Ирану, Пакистану и другим странам региона за прием миллионов афганских беженцев.
Ранее в России назвали недостатки нынешнего правительства Афганистана.