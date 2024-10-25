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В Афганистане раскритиковали принудительную депортацию беженцев

Зампремьера Афганистана Кабир призвал прекратить депортацию беженцев

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Fareed Khan/AP

Принудительная депортация афганских беженцев из других государств должна быть прекращена, заявил заместитель премьер-министра по политическим вопросам Афганистана Абдул Кабир. Об этом сообщает Tolo.

Он призвал все принимающие страны относиться к афганским беженцам с уважением.

Также Кабир посоветовал бизнесменам, которые оказались за рубежом, инвестировать в Афганистан, чтобы создать больше рабочих мест для граждан.

В свою очередь глава министерства по делам беженцев и репатриации Халиль Рахман Хаккани заявил, что после восстановления Исламского эмирата миллионы человек уже вернулись в Афганистан, где сегодня стало безопасно.

В начале октября министерство иностранных дел России заявили, что участники консультаций по Афганистану призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь стране и не политизировать ее.

Также была выражена признательность Ирану, Пакистану и другим странам региона за прием миллионов афганских беженцев.

Ранее в России назвали недостатки нынешнего правительства Афганистана.

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